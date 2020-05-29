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«Шахтер» – «Динамо»: онлайн-трансляция суперматча чемпионата Украины
В воскресенье, 31 мая, на столичном НСК «Олимпийский» (начало — в 17:00) пройдет топовый матч чемпионата Украины между отечественными грандами — донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
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Женская бригада арбитров
Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче женскую бригаду во главе с 38-летней рефери ФИФА Екатериной Монзуль (помогать ей будут киевлянка Александра Ардашева и Марина Стрилецкая из Сум). Отметим, что в нынешнем сезоне харьковчанка трижды судила поединки с участием «Динамо» или «Шахтера» — и если «горняки» свой единственный поединок у «Десны» выиграли (1:0), то киевляне в одном выиграли (у «Ворсклы» — 2:1) и в одном уступили («Днепру-1» — 1:3).
Изменения в регламенте УПЛ
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил временные изменения в регламент УПЛ. До конца нынешнего сезона командам разрешено вносить в протокол не 18 футболистов, как было раньше, а 20. Также можно проводить по пять замен вместо трех привычных.
В нынешнем сезоне — паритет
В нынешнем сезоне киевляне и дончане по два раза обыграли друг друга. Динамовцы взяли верх над «оранжево-черными» в поединке за Суперкубок Украины (2:1) и выбили горняков из Кубка страны (2:1 в дополнительное время). В свою очередь, «Шахтер», опережающий ближайших оппонентов на 13 очков, выиграл у «бело-синих» оба матча премьер-лиги (2:1 в Киеве и 1:0 в Харькове).
Мораесу нет равных по голам, Тайсону — по ассистам
В списке бомбардиров в нынешнем сезоне вне конкуренции натурализованный бразилец Жуниор Мораес из «Шахтера» — на его счету 18 голов. Напомним, рекорд результативности в одном сезоне чемпионата Украины принадлежит экс-«горняку» Генриху Мхитаряну, который в 2012/2013 наколотил в ворота соперников 25 мячей. Таким образом, Мораесу необходимо забить восемь голов в оставшихся девяти турах, чтобы превзойти этот результат.
А вот среди ассистентов лучший показатель пока у еще одного игрока «Шахтера» — бразильца Тайсона. В его активе семь результативных пасов.
Турнирное положение
После 23 туров, когда чемпионат был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, «Шахтер» набрал 59 очков, опережая ближайших преследователей, луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», на 13 баллов. В последнем перед карантином туре «горняки» на выезде уступили луганской «Заре» (0:1), а динамовцы не смогли дома обыграть черниговскую «Десну» (1:1).
Видеообзор матча «Заря» — «Шахтер»
Видеообзор матча «Динамо» — «Десна»
Братьям Суркисам на стадион вход разрешен
Несмотря на постановление Минздрава о запрете похода на стадион лицам старше 60 лет, Григорию и Игорю Суркисам, а также представителям тренерского и административного штата «Динамо» разрешено будет посещать поединки и принимать непосредственное участие в их проведении. Это стало известно после того, как Кабинет министров принял соответствующее решение.
«Сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в постановлении Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392, которые позволили участникам и лицам старше 60 лет, быть привлеченными к организации и проведению спортивных соревнований. Они могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в единый календарный план министерства молодежи и спорта», — написал министр Кабмина Олег Немчинов на своей странице в Facebook.
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