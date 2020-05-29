«Пуля пробила 3 стеклопакета»: очевидцы перестрелки в Броварах рассказали о происшествии

Происшествия

Во время массовой стрельбы в Броварах пострадали квартиры жителей многоэтажки на улице Олимпийской. Очевидцы рассказали, что происходило на Торгмаше около 7 часов утра 29 мая.

Житель Броваров Сергей, который живет на четвертом этаже, рассказал журналистам, что пуля прошла сквозь окно его квартиры, пробив 3 стеклопакета, а затем скатилась по шторе. Осколки от стекла немного задели Сергея. Сейчас он ожидает полицию для проведения экспертизы у него дома.

Из окна под своим подъездом парень увидел белый пассажирский бус с разбитыми стеклами. Там же был человек с оружием. Стрельбу он услышал около 7 часов утра.

От звуков боя проснулся и житель соседней многоэтажки в Броварах Денис. Он месяц назад вернулся с фронта на Донбассе и сначала не мог сообразить, что происходит. Подумал, что он снова на востоке и рядом бой. Жена Дениса стала звонить в полицию, а он — снимать происходящее на видео. Полиция приехала около 7:25. Увидев копов, стрелявшие сразу стали убегать в арку между домами и там рассеялись в разные стороны.

Стрельба, по словам Дениса, началась в том месте, где частные перевозчики останавливаются и берут пассажиров на Киев. Мужчина предположил, что две группы перевозчиков выясняли отношения между собой.

Бывший военный отметил, что стреляли из травматического оружия, пистолетов, ружей, был также карабин «Сайга». Лица стрелявших, которых было около 30 человек, были прикрыты.

Видео опубликовал PavlovskyNEWS.

Напомним, полиция задержала 21 человека, которые подозреваются в участии в перестрелке в Броварах. Около 10 парней задержали в Броварах, пятерых — в Житомирской области и столько же — в Винницкой области.

После получения первой информации о причинах перестрелки в Броварах под Киевом Нацполиция отстранила от исполнения обязанностей начальника Винницкого областного главка полиции Юрия Педоса.

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