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Шоу-бизнес

«Он купил кольцо»: родители «Холостяка» Макса Михайлюка рассказали о его несчастной любви

17:45 29 мая 2020
Семья Макса Михайлюка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Главный герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк, которому приписывают отношения с известной актрисой, был влюблен в одну девушку и собирался жениться.

Об этом рассказала мать Макса в интервью СТБ.

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«Отношения у него были длительные, 5 лет. Они с девушкой жили отдельно как семья в своем доме. Он купил кольцо, познакомил нас. Я вообще думала, что это не мой сын. У него горели глаза. Он действительно любил эту девушку. Разрыв был очень болезненным», — отметила женщина.

Отец Макса считает, что поэтому его сын и пошел на шоу. «Расставание было очень волнительным для него. Возможно, это послужило одним из толчков для того, чтобы участвовать в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь. Я считаю, что ее можно найти и нужно находить, иначе нет смысла в жизни», — добавил он.

Напомним, что в финале шоу Макс выбрал Дашу Ульянову.

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