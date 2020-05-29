Происшествия

В Днепре на ходу загорелся трамвай: некоторые пассажиры остались без документов (фото, видео)

В пятницу, 29 мая, в Днепре на ходу загорелся трамвай. Ранее в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль.

ЧП в Днепре произошло в районе остановки «Евраз ДМЗ» на улице Ударников. Все началось с легкого задымления, которое переросло в серьезный пожар.

Со слов очевидцев, в момент возгорания пассажиры в вагоне трамвая были. Выйти на улицу они смогли до того, как вагон охватило огнем. Никто не пострадал, но у некоторых пассажиров сгорели сумки с документами и пакеты с продуктами.

Как сообщает «Информатор», трамвай не смог подняться в гору и покатился вниз. После еще одной попытки с потолка одного из вагонов и посыпались искры.

Спасатели потушили огонь в течение получаса. За это время вагон выгорел дотла. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и аварийная бригада.

Напомним, ранее на Житомирской трассе загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова. А в Херсонской области на ходу возник пожар в военном автомобиле «КрАЗ» с боеприпасами.

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