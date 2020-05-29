26.77 / 27.00 29.36 / 29.86
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре на ходу загорелся трамвай: некоторые пассажиры остались без документов (фото, видео)

17:58 29 мая 2020
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 29 мая, в Днепре на ходу загорелся трамвай. Ранее в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль.

ЧП в Днепре произошло в районе остановки «Евраз ДМЗ» на улице Ударников. Все началось с легкого задымления, которое переросло в серьезный пожар.

Со слов очевидцев, в момент возгорания пассажиры в вагоне трамвая были. Выйти на улицу они смогли до того, как вагон охватило огнем. Никто не пострадал, но у некоторых пассажиров сгорели сумки с документами и пакеты с продуктами.

Как сообщает «Информатор», трамвай не смог подняться в гору и покатился вниз. После еще одной попытки с потолка одного из вагонов и посыпались искры.

Спасатели потушили огонь в течение получаса. За это время вагон выгорел дотла. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и аварийная бригада.

Напомним, ранее на Житомирской трассе загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова. А в Херсонской области на ходу возник пожар в военном автомобиле «КрАЗ» с боеприпасами.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Перестрелка

«Стреляли боевыми?»: в сети появилось новое видео перестрелки в Броварах

самолеты

Бомбардировщики США пролетели над Украиной: появились яркие фото и видео

Стрельба в Броварах 29 мая 2020

В Броварах под Киевом утром расстреляли маршрутку: первые подробности, фото и видео

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер