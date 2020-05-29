- 18:01 Боец ВСУ подбил вражеский дрон со взрывчаткой на Донбассе: появились детали и фото
- 17:58 В Днепре на ходу загорелся трамвай: некоторые пассажиры остались без документов
- 17:54 «Дарница» признана одной из лучших компаний-работодателей в Украине
- 17:45 «Он купил кольцо»: родители «Холостяка» Макса Михайлюка рассказали о его несчастной любви
- 17:41 «Стреляли боевыми?»: в сети появилось новое видео перестрелки в Броварах
- 17:37 Влада Седан рассказала, где пройдет свадьба с Зинченко
- 17:36 Бомбардировщики США пролетели над Украиной: появились яркие фото и видео
- 17:27 К стрельбе в Броварах может быть причастен экс-нардеп Продивус, — СМИ
- 17:11 «Пуля пробила 3 стеклопакета»: очевидцы перестрелки в Броварах рассказали о происшествии
- 17:01 Образование и язык: Венгрия озвучила претензии к Украине
- 16:58 «Шахтер» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на топовый матч чемпионата Украины
- 16:51 Стало известно, когда Украина получит первый транш МВФ
В Днепре на ходу загорелся трамвай: некоторые пассажиры остались без документов (фото, видео)
В пятницу, 29 мая, в Днепре на ходу загорелся трамвай. Ранее в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль.
ЧП в Днепре произошло в районе остановки «Евраз ДМЗ» на улице Ударников. Все началось с легкого задымления, которое переросло в серьезный пожар.
Со слов очевидцев, в момент возгорания пассажиры в вагоне трамвая были. Выйти на улицу они смогли до того, как вагон охватило огнем. Никто не пострадал, но у некоторых пассажиров сгорели сумки с документами и пакеты с продуктами.
Как сообщает «Информатор», трамвай не смог подняться в гору и покатился вниз. После еще одной попытки с потолка одного из вагонов и посыпались искры.
Спасатели потушили огонь в течение получаса. За это время вагон выгорел дотла. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и аварийная бригада.
Напомним, ранее на Житомирской трассе загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова. А в Херсонской области на ходу возник пожар в военном автомобиле «КрАЗ» с боеприпасами.49
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?