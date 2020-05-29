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Стало известно, когда в Украине возобновят работу детские кружки
С 1 июня в отдельных регионах Украины может возобновиться работа учреждений внешкольного образования. Об этом заявило Министерство образования и науки (МОН). Причем последний звонок в школах прозвучал онлайн.
«С 1 июня учреждения внешкольного образования могут возобновить работу в регионах, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий. В учреждениях внешкольного образования разрешено проводить занятия в группах до 10 человек и запрещены массовые мероприятия» — говорится в письме МОН.
При занятиях в детских кружках МОН рекомендует:
• соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м при групповых занятиях;
• отдавать преимущество занятиям на свежем воздухе;
• соблюдать масочный режим, проветривать помещение, дезинфицировать поверхности и проводить другие противоэпидемические мероприятия.
Ранее сообщалось, что школьникам придется догонять пропущенную программу уже в новом учебном году.12
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