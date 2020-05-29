Шоу-бизнес

Оля Полякова украла песню у коллеги: как он отреагировал (видео)

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно поделилась подробностями своего замужества, призналась, что украла песню у Макса Барских.

Об этом она рассказала саму Максу в интервью с ним. По словам Оли, ей так понравилась песня «Туманы», что она просто украла ее и сделала свою — «Королева ночи».

«Иногда на концертах, когда звучит музыка, я начинаю петь „Туманы“ вместо моей песни», — призналась Оля. Она говорит, что пришла со своей песней к Алану Бадоеву, а он не узнал работу своего подопечного.

«А как ты отреагировал?» — спросила Полякова. Барских сказал, что не обиделся, хотя и удивился. Он пообещал Оле, что судиться с ней не будет.

Напомним, что позже сама Полякова обвинила Светлану Лободу в том, что та украла ее образ из клипа «Королева ночи».

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter