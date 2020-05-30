Повышение пенсионного возраста: Шмыгаль рассказал о требованиях МВФ

Украина

Назвавший дату получения первого транша МВФ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от Украины проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Об этом он заявил на во время эфира на одном из телеканалов.

«Программа не требует от нас… Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка», — заверил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в программе прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять «с МВФ или без МВФ», и условия, которые выдвигает фонд, «абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине и будут происходить, несмотря на кризисные явления».

Премьер также напомнил, что первый транш от МВФ Украина планирует получить 6 июня.

«Мы сегодня завершили переговоры с МВФ, президент сегодня провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора, получение первого транша», — сказал он.

По словам Дениса Шмыгаля, программа рассчитана на 18 месяцев, кредит на пять лет, сумма кредита — 5 миллиардов долларов. Кредит выдается по программе standby с довольно упрощенными, который даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий корона-кризиса, которые уже есть.

Первый транш должен составить 1,9 миллиарда долларов в июне, затем 1,6 миллиарда долларов осенью, и 1,5 миллиарда долларов в следующем году.

Новая программа сотрудничества с МВФ, заверил Шмыгаль, даст Украине возможность получить кредиты от других международных институтов.

«Эта программа дает нам возможность двигаться вперед с нашими другими партнерами — Европейский Союз, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Общая сумма, которую мы берем, она на уровне 10 миллиардов долларов. Все эти вещи взаимосвязаны», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает утверждения Международным валютным фондом программы stand-by в размере 5 млрд долл. на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в размере 1,9 млрд долл. будет выделено на следующий день.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 29 мая, еще одно благоприятное для украинской экономики известие пришло из Брюсселя, где заявили, что Украине выделили второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи — Европейская комиссия предоставляет 500 млн евро.

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