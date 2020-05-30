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Украина

Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в последние дни мая

7:05 30 мая 2020
Дождь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Последние выходные мая в Украине пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают о I уровне опасности 30 мая ночью и 31 мая днем.

В субботу, 30 мая, дожди принесет мощный циклон Isolde, сообщает Укргидрометцентр. Температура воздуха 15−17 градусов, на востоке до +21.

В воскресенье, 31 мая, дожди продолжатся. На востоке и в центре они усилятся грозами. На западе страны станет немного холоднее — 12−14 градусов. На востоке и юге столбики термометров поднимутся до +18-+22 градуса.

В Киеве 31 мая также ожидаются периодические дожди, температура воздуха днем составит +15-+17 градусов.

С понедельника температура воздуха снова повысится, но ждать прекращения осадков пока не стоит.

О том, какая погода ожидает украинцев летом, читайте в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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