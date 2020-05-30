Украина

Теперь еще больше экстрима: с 1 июня туристов снова будут пускать в Чернобыльскую зону

Зона отчуждения возле Чернобыльской АЭС, где еще недавно бушевали большие пожары, откроется для посещения 1 июня, но до конца карантина будут действовать некоторые ограничения. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Елена Ковальчук.

«Приказ был подписан сегодня, но, учитывая организационные моменты, первые посетители смогут посетить зону отчуждения с 1 июня», — сказала она.

Так, на территории зоны отчуждения разрешено проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в частности посещения для ознакомления. В то же время обязателен учет запретов, определенных постановлением Кабинета министров Украины «О введении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий».

Посетители должны придерживаться рекомендаций во время посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения до завершения адаптивного карантина, сообщает Укринформ.

В частности, обязательные условия посещения зоны отчуждения — прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП «Дитятки», наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

До посещения зоны отчуждения не будут допускаться лица с температурой более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или обнаружен человек с признаками респираторных заболеваний, — вся группа будет не допущена к зоне отчуждения.

По словам помощника директора ГП «ЦОТИО» Кирилла Гарника, в период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день, — село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект «Чернобыль-2», село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.

Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что текущая эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет приблизить новый этап ослабления карантина: с 1 июня в Украине откроются не только спортивные залы, но и бассейны.

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