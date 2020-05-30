Украина

"Делают из людей коронавирусное мясо": в Луганске готовятся к "параду победы", несмотря на вспышку COVID-19

В оккупированном Луганске, несмотря на эпидемию COVID-19, оккупанты готовятся к проведению военного парада 24 июня. Об этом сообщили источники на правах анонимности.

«Снимают ограничения, готовятся к параду 24 июня, хотя каждый день новые случаи коронавируса. В России парад хотят провести 24 июня, значит и тут», — отметил луганчанин Сергей, пишет LIGA.net.

Другой источник отметил, что возможно «традиционно бюджетников сгонят для нужной картинки и массовки».

«Это рабочий день. Официально пока о выходном не говорили. Поэтому скажут — идите, „работайте“ на параде, создавайте „массовку“. Делают из людей „коронавирусное мясо“», — сказал житель Луганска.

Людей в медицинских масках на улицах уже немного.

«Носят ее на подбородке как формальность, в маршрутках требуют быть в масках, в магазинах и аптеках — тоже», — рассказала луганчанка Марина.

Как писали «ФАКТЫ», в подконтрольной правительству Украины части Луганской области было зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом среди других областей Украины.

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