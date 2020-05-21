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На Луганщине зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине: выяснилась причина
В Луганской области по состоянию на утро 21 мая подтверждено всего 42 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов нет, 23 человека вылечились. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове. Такая ситуация объясняется маленькой плотностью населения.
Об этом заявил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МОЗ Владимир Жданов, отметив, что область, в основном, аграрная, много сел и нет большого скопления людей.
«Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших… У нас по всей области вернулось накануне из-за границы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков», — цитирует Жданова сайт «Новости Донбасса».
По его словам, заболевших среди медиков нет. Медработники, которые лечат больных коронавирусом, тестируют каждые пять дней.
За 70 дней карантина было проведено 894 ПЦР-теста на COVID-19.
Напомним, на утро 20 мая, в Украине подтверждены 19 230 случаев заболевания COVID-19. За сутки коронавирусной инфекцией заразились 476 человек. По сравнению с предыдущим днем, количество инфицированных увеличилось более, чем на 100 человек.89
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