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Происшествия

В убийстве рыбака под Киевом с целью завладения его авто подозревают военных

14:21 30 мая 2020
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Двое молодых людей, которых подозревают в убийстве рыбака с целью завладеть его автомобилем, являются военнослужащими одной из воинских частей, расположенной в Васильковском районе Киевской области.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции.

Напомним, несколько дней назад был убит мужчина, который ночью рыбачил на берегу Днепра на Трухановом острове. Его тело закопали недалеко от места совершения преступления. Преступники также завладели «Опелем» убитого. Машину потом продали и погасили свои кредиты.

Правоохранители задержали злоумышленников. Это — уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Напомним, на днях под Одессой жестоко расправились с супружеской парой, которая занималась небольшим бизнесом, связанным с поездками на морских скутерах.

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