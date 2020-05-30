- 15:04 Доверяет лишь каждый четвертый: рейтинг Путина в России упал до рекордной отметки
- 14:49 Как КОРД обезвреживал броварскую группировку после скандальной перестрелки с винницкими: опубликовано видео
- 14:29 Попытка №2: в США снова готовят Crew Dragon к отправке на МКС (онлайн-трансляция)
- 14:22 Красавица-спортсменка Магучих поразила сменой имиджа
- 14:21 В убийстве рыбака под Киевом с целью завладения его авто подозревают военных
- 14:01 "Киевавтодор" показал "виновницу" наводнения в Киеве
- 13:55 Под Киевом пьяный водитель без документов устроил смертельное ДТП
- 13:48 В Одессе на взятке задержан замначальника главка ГСЧС, которому СБУ инкриминирует ряд громких пожаров
- 13:45 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 13:18 Элитная недвижимость и дорогие автомобили: Разумков обнародовал налоговую декларацию
- 13:07 "Делают из людей коронавирусное мясо": в Луганске готовятся к "параду победы", несмотря на вспышку COVID-19
- 12:47 Суд начал избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах
В убийстве рыбака под Киевом с целью завладения его авто подозревают военных
Двое молодых людей, которых подозревают в убийстве рыбака с целью завладеть его автомобилем, являются военнослужащими одной из воинских частей, расположенной в Васильковском районе Киевской области.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции.
Напомним, несколько дней назад был убит мужчина, который ночью рыбачил на берегу Днепра на Трухановом острове. Его тело закопали недалеко от места совершения преступления. Преступники также завладели «Опелем» убитого. Машину потом продали и погасили свои кредиты.
Правоохранители задержали злоумышленников. Это — уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Напомним, на днях под Одессой жестоко расправились с супружеской парой, которая занималась небольшим бизнесом, связанным с поездками на морских скутерах.497
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Как КОРД обезвреживал броварскую группировку после скандальной перестрелки с винницкими: опубликовано видео
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.