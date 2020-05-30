- 10:07 Показать кто есть кто: зачем Украина "имитирует бурную деятельность" на переговорах по Донбассу
- 09:59 В Индии обезьяны похитили из лаборатории образцы крови больных коронавирусом
- 09:39 Охотились на одиноких рыбаков: в Киеве задержали дерзких убийц
- 09:37 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Столкнувшиеся парапланеристы упали с высоты 1500 метров и чудом выжили: момент попал на видео
- 09:23 В честь дня Киева в столице запели... памятники: невероятное видео
- 09:10 Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса
- 09:08 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 09:05 Насиловали и заставляли работать: на Днепропетровщине под суд пошли воспитатели детдомов семейного типа
- 08:56 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:50 Вложил оружие в руки убитых: в МВД рассказали новые подробности о "житомирском стрелке"
- 08:25 Минздрав ослабил карантинные требования для двух категорий лиц: кого коснется
Охотились на одиноких рыбаков: в Киеве задержали дерзких убийц (видео)
Полицейские Киева задержали двух молодых людей, которые убили рыбака, чтобы завладеть его автомобилем и погасить кредиты. На днях под Одессой жестоко расправились с супружеской парой.
Киевская история началась с того, что в столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района и сообщила, что ее 44-летний муж несколько дней назад уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.
Во время розыскных мероприятий оперативники на камерах видеонаблюдения нашли «Опель», на котором исчез рыбак.
Но жена, увидев фото их иномарки, сказала, что за рулем находится не ее муж. Установив личность водителя, полицейские выяснили, что «Опель» мужчина купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США.
Автомобиль изъяли и нашли мужчину, который его продал. Затем правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.
Как выяснилось, к преступлению оба молодых человека готовились заранее. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака с автомобилем. Сначала они ударили рыбака ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же машину и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили.
Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты.
Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Задержанным грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в начале этого года в Киеве убили двух девушек, чтобы завладеть их мобильными телефонами. Убийц задержали через несколько дней в Одессе.
480
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...