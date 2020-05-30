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Происшествия

В больнице под Одессой спасают семиклассницу, впавшую в алкогольную кому

16:13 30 мая 2020
девочка впала в алкогольную кому
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В городскую больницу Черноморска скорая помощь доставила девочку в состоянии алкогольной комы. Ее сразу госпитализировали в отделение реанимации (напомним ранее в этом же городе девочки-подростки избили сверстницу с психическим расстройством и выложили в сеть видео.

Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое и шокированы степенью алкогольного опьянения, в котором пребывала девочка. Врачи отмечают, что алкогольная кома — это самая опасная форма интоксикации спиртом.

Сейчас персонал больницы делает все возможное, чтобы спасти несовершеннолетнюю.

Со слов очевидцев, потерпевшую нашли в пригородном поселке Великодолинское. Девочка лежала в палисаднике по улице Карла Маркса в бессознательном состоянии. Позже в ребенке опознали семиклассницу местной школы. Родители, которых нашли через классного руководителя, немедленно отправились в больницу.

Как выяснилось, школьница гуляла в компании сверстниц, они употребляли алкоголь. Когда девочке стало плохо, подружки бросились врассыпную.

В полиции заверили, что непременно расследуют этот инцидент, разыщут всех его участниц, а также выяснят, каким образом дети получили доступ к алкогольным напиткам. После чего будет решен вопрос об ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Одесчине 10-летняя девочка впала в алкогольную кому, пока ее родители развлекали гостей. А в Кременчуге Полтавской области пьяные школьницы потеряли сознание прямо посреди улицы.

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