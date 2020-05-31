Стиль жизни

Конфликты на работе и сюрпризы в семье: гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака

Понедельник, 1 июня, — хороший день для новых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака.

Овен

На работе возможны конфликты, избегайте обострений, иначе вся неделя пойдет наперекосяк.

Телец

Вы успеете все, если будете четко придерживаться графика. Близкому человеку мало вашего внимания.

Близнецы

Остерегайтесь менять свою жизнь под влиянием импульса. Не делайте ничего, что во вред организму.

Рак

Возможны большие перемены в семье. Меняются правила игры, и этот процесс лучше не пускать на самотек.

Лев

Из-за своей самонадеянности вы попадете в немилость к кому-то из вышестоящих персон, но дальнейший разворот событий окажется в вашу пользу.

Дева

День потребует большого расхода энергии. Возможно, вам придется сорваться с места, бросить одни дела ради других.

Весы

В личной жизни все совершенно непредсказуемо. Отступите немного, чтобы разобраться с происходящим, но не отпускайте ситуацию.

Скорпион

Запланируйте не больше одного-двух важных дел, поскольку внезапные обстоятельства будут отвлекать вас.

Стрелец

День обещает много непредвиденных событий. Особого внимания требуют отношения с женской частью коллектива.

Козерог

Возможно романтическое знакомство, любовь с первого взгляда. На работе появятся новые идеи.

Водолей

Совет звезд: не говорите того, что не собираетесь делать. От вас не отступят, и придется сдержать слово.

Рыбы

Держите себя в руках, конфликт с начальством в этот понедельник опасен для карьеры.

Хорошего вам дня!

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