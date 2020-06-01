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Шоу-бизнес

Опасные танцы: Алина Гросу травмировала коллегу (видео)

11:13 1 июня 2020
Алина Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица GROSU (Алина Гросу), которая ранее намекнула в сети на беременность, случайно травмировала своего коллегу.

Алина и ее партнер снимали видео для сети «ТикТок», танцуя перед камерой. Певица во время танца увлеклась и ударила коллегу кулаком в нос. «Он жив, бегу за льдом», — успокоила Алина подписчиков.

«Класс, бедняга, но так в тему», «Бедный Роман», «Это шикарно, но мне его жалко», — пишут поклонники Алины. Они также спрашивают, не ревнует ли муж к коллеге, ведь Алина все время танцует с ним.

Гросу

Гросу

Гросу

Напомним, ранее Алина рассказывала, что муж у нее ревнивый. Было время, когда из-за ревности возлюбленного певица даже рассталась с ним, но позже пара помирилась и устроила пышную свадьбу.

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