Происшествия

Похищенный на админгранице с Крымом военный позвонил сослуживцу

В понедельник, 1 июня, вышел на связь старший стрелок 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский, которого похитили во время несения службы на административной границе с оккупированным Крымом.

Как сообщает УНН, примерно в 11:00 утра Евгений Добринский позвонил сослуживцу. Он сказал, что находится на территории временно оккупированного Крыма, но не знает, где именно.

Старший стрелок исчез при несении службы на наблюдательном пункте «Барлиг», расположенном возле поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдата похитили ориентировочно в 5:00 утра на расстоянии около 200 метров от основного пункта наблюдения — на этом месте обнаружены следы борьбы.

Ранее сообщалось, что представитель российских спецслужб звонил в батальон и выяснял личные данные похищенного солдата.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter