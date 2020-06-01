В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин женский монастырь

Украина

Через неделю после снятия карантина в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях, ограничительные меры из-за COVID-19 ввели в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре Московского патриархата.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в женском монастыре заболели 26 монахинь. У 22 из них заболевание подтвердили за минувшие сутки. Именно с этой вспышкой связан резкий рост количества людей с COVID-19 в Подольском районе (всего за минувшие сутки там коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 человека).

Городской голова также сообщил, что восемь монахинь попали в больницу, а сам монастырь закрыли на карантин. Сейчас в помещениях Свято-Вознесенского Фроловского монастыря проводят дезинфекцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 1 июня, в Украине подтверждены 24 012 случаев заболевания COVID-19.

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