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Украина

В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин женский монастырь

13:08 1 июня 2020
Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Через неделю после снятия карантина в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях, ограничительные меры из-за COVID-19 ввели в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре Московского патриархата.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в женском монастыре заболели 26 монахинь. У 22 из них заболевание подтвердили за минувшие сутки. Именно с этой вспышкой связан резкий рост количества людей с COVID-19 в Подольском районе (всего за минувшие сутки там коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 человека).

Городской голова также сообщил, что восемь монахинь попали в больницу, а сам монастырь закрыли на карантин. Сейчас в помещениях Свято-Вознесенского Фроловского монастыря проводят дезинфекцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 1 июня, в Украине подтверждены 24 012 случаев заболевания COVID-19.

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