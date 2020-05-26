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Украина

В Киеве карантин отменили в трех монастырях

12:29 26 мая 2020
Киево-Печерская Лавра
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве карантин, введенный из-за распространения заболевания COVID-19 отменили не только в Киево-Печерской Лавре, но и еще в двух монастырях.

Как сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, карантин отменен в Ионинском (был введен с 17 апреля) и Свято-Покровском (был введен с 22 апреля) монастырях. По его словам, очаги вспышки коронавирусной инфекции удалось локализовать. «Перед снятием карантина была проведена полная дезинфекция», — отметил мэр Киева.

Виталий Кличко также сообщил, что за последние сутки количество подхвативших коронавирусную инфекцию в столице увеличилось на 58 человек. Среди них — 16 медиков. Один случай — летальный.

Среди заболевших — 24 женщины в возрасте от 18 до 81 года и две девочки 8 и 17 лет; 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и трое мальчиков 9, 15 и 16 лет.

«Госпитализировали 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков», — отметил Кличко и добавил, что за сутки от COVID-19 вылечились 33 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 26 мая в Киеве коронавирусную инфекцию подтвердили у 2710 человек, 61 случай — летальные, 393 пациента выздоровели.

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