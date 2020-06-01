Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт(фото)

Стиль жизни

Кондитер из Швейцарии, удостоенная кулинарного «Оскара», Соня Галмад создает настоящие кондитерские шедевры. Декор на ее печенье порой не отличишь от витражной мозаики или кружева. А недавно Соня Галмад, называющая себя сахарным художником, создала новую, летнюю, коллекцию пряников — в виде бабочек. И они словно живые! При этом пряники не только красивые, но вкусные и ароматные. О том, как создает такую красоту, Соня Галмад рассказала «ФАКТАМ».

— Соня, ваши работы восхитительны! Кажется, что бабочки вот-вот выпорхнут из коробки. Сколько их в вашей новой кондитерской коллекции?

— Более сорока. Этот подарочный набор я сделала для пожилых людей в доме престарелых, чтобы украсить их жизнь. Ведь все любят бабочек. Верно?

— Нет никакого сомнения — они ассоциируются с легкостью и радостью. Как же вы создаете такую красоту?

— Бабочки украшены королевской глазурью, в составе которой белок и сахар. Живость мотылькам придает оборка, которой венчаются крылышки. Они кажутся тончайшими благодаря использованию кружевной техники.

В украшении пряничной бабочки используется специальная кружевная технология

— Какие красивые яркие цвета!

— Я использовала насыщенные тона, которые сродни тем, что можно встретить летом в природе.

— Сколько времени занимает декор одной бабочки?

— От получаса до нескольких часов.

— Каковы же ваши пряничные бабочки на вкус?

— Они со специями — корицей, имбирем, гвоздикой, мускатным орехом. В Швейцарии такой букет ароматов очень любят. Традиционную готовую смесь пряностей у нас в стране вы всегда найдете в магазинах, но можно приготовить микс и в домашних условиях, смешав по 2 части молотых корицы и имбиря и по одной части молотых гвоздики и мускатного ореха. Для пожилых людей я сделала эти пряники более мягкими, чем обычно.

— Поделитесь рецептом лакомства?

— С удовольствием!

Пряничное печенье В кастрюле смешать 180 г меда со 100 г сахара и 2 столовыми ложками специй и довести до легкого кипения. Снять с огня и добавить чайную ложечку пищевой соды. Хорошо перемешать, добавить 120 г холодного сливочного масла (или маргарина), затем — слегка взбитое яйцо. Снова перемешть и добавить 400−450 г муки. Вымесить тесто, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на один день перед использованием. Выпекайте до готовности. И приятного вам аппетита!

Каждая бабочка декорирована королевской глазурью

— А как приготовить королевскую глазурь для декора?

— Ничего сложного. Смешайте 60 г яичного белка с 360 г сахарной пудры и небольшим количеством лимонного сока, процеженного через сито. Делайте это с помощью ручного миксера в течение 2−3 минут, при желании добавьте немного жидкой ванильной эссенции и перемешайте еще одну минуту. Что касается декора, не бойтесь фантазировать. Начинайте с простого и постепенно усложняйте задачу. К слову, в настоящее время я создаю сайт, на котором буду бесплатно давать уроки для начинающих кондитеров и мастеров.

— Какие еще вкусы пряников вам нравятся?

— Люблю шоколадную выпечку и сахарное печенье с добавлением апельсиновой или лимонной цедры.

— Делаете ли вы соленое печенье?

— Нет, но, думаю, щепотка соли не помешает раскрыть вкус в полной мере.

В сладкой коллекции Сони Галмад бабочки, словно живые

— Как долго может оно храниться?

— В жестяной коробке — до двух месяцев. Пряности в составе способствуют сохранности. Если в рецепте используется маргарин, срок хранения больше, чем у печенья на сливочном масле. Но со сливочным маслом оно будет вкуснее.

— Очень симпатичными получились и пряничные совушки.

— Это печенье, декорированное королевской глазурью, я приготовила ко дню рождения своей мамы — она любит сов.

Этих совушек Соня Галмад создала ко дню рождения своей мамы

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Многое! Я не могу гулять, не вдохновляясь природой или городом. И еще, конечно, Pinterest. Какое богатство фантазии видишь там!

— Над чем вы сейчас работаете?

-Я разработала дизайн пряничной «божьей» коровки, которую собираюсь украсить королевской глазурью, используя специальную технику вязания.

— Какие лучшие комплименты вы слышали в адрес своих работ?

— Приятно, когда говорят, что мои пряники — настоящие шедевры. Не раз их принимали за броши. Особенно это касается моих совушек.

— В каких странах известны ваши кондитерские произведения?

— Практически во всем мире. Особенно много поклонников моего творчества в США, Мексике и, конечно же, европейских странах. Немало ценителей и в Украине. И это так здорово, что общая страсть может соединять людей на таких больших расстояниях.

— Соня, считаете ли вы себя гурманом?

-Я люблю вкусную еду, мне нравится пробовать что-то новое. Обожаю индийскую кухню, так как предпочитаю острую пищу — в частности, с карри.

— Вы сладкоежка?

— Стараюсь не есть много сладкого. Предпочитаю легкие десерты или мороженое с ягодами, которые придают лакомству приятную кислинку. Люблю швейцарский шоколад, но ем его в небольших количествах.

— Что знаете об украинской кухне?

— Я люблю борщ со сметаной и очень бы хотела попробовать настоящие украинские вареники.

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Фото из альбома Сони Галмад

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