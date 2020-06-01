26.70 / 26.82 29.45 / 29.65
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт(фото)

7:31 2 июня 2020
Пряничные бабочки
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Кондитер из Швейцарии, удостоенная кулинарного «Оскара», Соня Галмад создает настоящие кондитерские шедевры. Декор на ее печенье порой не отличишь от витражной мозаики или кружева. А недавно Соня Галмад, называющая себя сахарным художником, создала новую, летнюю, коллекцию пряников — в виде бабочек. И они словно живые! При этом пряники не только красивые, но вкусные и ароматные.

О том, как создает такую красоту, Соня Галмад рассказала «ФАКТАМ».

— Соня, ваши работы восхитительны! Кажется, что бабочки вот-вот выпорхнут из коробки. Сколько их в вашей новой кондитерской коллекции?

— Более сорока. Этот подарочный набор я сделала для пожилых людей в доме престарелых, чтобы украсить их жизнь. Ведь все любят бабочек. Верно?

— Нет никакого сомнения — они ассоциируются с легкостью и радостью. Как же вы создаете такую красоту?

— Бабочки украшены королевской глазурью, в составе которой белок и сахар. Живость мотылькам придает оборка, которой венчаются крылышки. Они кажутся тончайшими благодаря использованию кружевной техники.

В украшении пряничной бабочки используется специальная кружевная технология

— Какие красивые яркие цвета!

— Я использовала насыщенные тона, которые сродни тем, что можно встретить летом в природе.

— Сколько времени занимает декор одной бабочки?

— От получаса до нескольких часов.

— Каковы же ваши пряничные бабочки на вкус?

— Они со специями — корицей, имбирем, гвоздикой, мускатным орехом. В Швейцарии такой букет ароматов очень любят. Традиционную готовую смесь пряностей у нас в стране вы всегда найдете в магазинах, но можно приготовить микс и в домашних условиях, смешав по 2 части молотых корицы и имбиря и по одной части молотых гвоздики и мускатного ореха. Для пожилых людей я сделала эти пряники более мягкими, чем обычно.

— Поделитесь рецептом лакомства?

— С удовольствием!

Пряничное печенье

В кастрюле смешать 180 г меда со 100 г сахара и 2 столовыми ложками специй и довести до легкого кипения. Снять с огня и добавить чайную ложечку пищевой соды. Хорошо перемешать, добавить 120 г холодного сливочного масла (или маргарина), затем — слегка взбитое яйцо. Снова перемешть и добавить 400−450 г муки. Вымесить тесто, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на один день перед использованием. Выпекайте до готовности. И приятного вам аппетита!

Каждая бабочка декорирована королевской глазурью

— А как приготовить королевскую глазурь для декора?

— Ничего сложного. Смешайте 60 г яичного белка с 360 г сахарной пудры и небольшим количеством лимонного сока, процеженного через сито. Делайте это с помощью ручного миксера в течение 2−3 минут, при желании добавьте немного жидкой ванильной эссенции и перемешайте еще одну минуту. Что касается декора, не бойтесь фантазировать. Начинайте с простого и постепенно усложняйте задачу. К слову, в настоящее время я создаю сайт, на котором буду бесплатно давать уроки для начинающих кондитеров и мастеров.

— Какие еще вкусы пряников вам нравятся?

— Люблю шоколадную выпечку и сахарное печенье с добавлением апельсиновой или лимонной цедры.

— Делаете ли вы соленое печенье?

— Нет, но, думаю, щепотка соли не помешает раскрыть вкус в полной мере.

В сладкой коллекции Сони Галмад бабочки, словно живые

— Как долго может оно храниться?

— В жестяной коробке — до двух месяцев. Пряности в составе способствуют сохранности. Если в рецепте используется маргарин, срок хранения больше, чем у печенья на сливочном масле. Но со сливочным маслом оно будет вкуснее.

— Очень симпатичными получились и пряничные совушки.

— Это печенье, декорированное королевской глазурью, я приготовила ко дню рождения своей мамы — она любит сов.

Этих совушек Соня Галмад создала ко дню рождения своей мамы

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Многое! Я не могу гулять, не вдохновляясь природой или городом. И еще, конечно, Pinterest. Какое богатство фантазии видишь там!

— Над чем вы сейчас работаете?

-Я разработала дизайн пряничной «божьей» коровки, которую собираюсь украсить королевской глазурью, используя специальную технику вязания.

— Какие лучшие комплименты вы слышали в адрес своих работ?

— Приятно, когда говорят, что мои пряники — настоящие шедевры. Не раз их принимали за броши. Особенно это касается моих совушек.

— В каких странах известны ваши кондитерские произведения?

— Практически во всем мире. Особенно много поклонников моего творчества в США, Мексике и, конечно же, европейских странах. Немало ценителей и в Украине. И это так здорово, что общая страсть может соединять людей на таких больших расстояниях.

— Соня, считаете ли вы себя гурманом?

-Я люблю вкусную еду, мне нравится пробовать что-то новое. Обожаю индийскую кухню, так как предпочитаю острую пищу — в частности, с карри.

— Вы сладкоежка?

— Стараюсь не есть много сладкого. Предпочитаю легкие десерты или мороженое с ягодами, которые придают лакомству приятную кислинку. Люблю швейцарский шоколад, но ем его в небольших количествах.

— Что знаете об украинской кухне?

— Я люблю борщ со сметаной и очень бы хотела попробовать настоящие украинские вареники.

Как в домашних условиях приготовить вкуснейшую пахлаву, «ФАКТАМ» ранее рассказала известный кондитер Елена Зиберт.

Легким рецептом итальянского печенья с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер Валентина Веревкина.

Фото из альбома Сони Галмад

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Место ДТП

Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП

Самоубийство в соцсети

Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире

мужчина

Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения

Максим Степанов

Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер