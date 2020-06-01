- 09:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:03 Все тесты были отрицательными: Илона Гвоздева рассказала о второй беременности
- 09:01 Исключительно военные интересы: раскрыты планы Кремля по Крыму
- 09:01 «Зима не хочет уходить»: сеть впечатлили фото заснеженных Карпат в начале лета
- 08:56 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:36 Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения
- 08:13 Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии
- 08:03 Борода выйдет из моды, вероятно, мужчин ждет эра длинных волос, — стилист по прическам Вячеслав Дюденко
- 08:02 Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП
- 07:49 Апелляционный суд принял решение по делу об увольнении Ройтбурда с должности директора музея
- 07:44 Трамп призвал использовать нацгвардию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
- 07:31 Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт
Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт(фото)
Кондитер из Швейцарии, удостоенная кулинарного «Оскара», Соня Галмад создает настоящие кондитерские шедевры. Декор на ее печенье порой не отличишь от витражной мозаики или кружева. А недавно Соня Галмад, называющая себя сахарным художником, создала новую, летнюю, коллекцию пряников — в виде бабочек. И они словно живые! При этом пряники не только красивые, но вкусные и ароматные.
О том, как создает такую красоту, Соня Галмад рассказала «ФАКТАМ».
— Соня, ваши работы восхитительны! Кажется, что бабочки вот-вот выпорхнут из коробки. Сколько их в вашей новой кондитерской коллекции?
— Более сорока. Этот подарочный набор я сделала для пожилых людей в доме престарелых, чтобы украсить их жизнь. Ведь все любят бабочек. Верно?
— Нет никакого сомнения — они ассоциируются с легкостью и радостью. Как же вы создаете такую красоту?
— Бабочки украшены королевской глазурью, в составе которой белок и сахар. Живость мотылькам придает оборка, которой венчаются крылышки. Они кажутся тончайшими благодаря использованию кружевной техники.
— Какие красивые яркие цвета!
— Я использовала насыщенные тона, которые сродни тем, что можно встретить летом в природе.
— Сколько времени занимает декор одной бабочки?
— От получаса до нескольких часов.
— Каковы же ваши пряничные бабочки на вкус?
— Они со специями — корицей, имбирем, гвоздикой, мускатным орехом. В Швейцарии такой букет ароматов очень любят. Традиционную готовую смесь пряностей у нас в стране вы всегда найдете в магазинах, но можно приготовить микс и в домашних условиях, смешав по 2 части молотых корицы и имбиря и по одной части молотых гвоздики и мускатного ореха. Для пожилых людей я сделала эти пряники более мягкими, чем обычно.
— Поделитесь рецептом лакомства?
— С удовольствием!
Пряничное печенье
В кастрюле смешать 180 г меда со 100 г сахара и 2 столовыми ложками специй и довести до легкого кипения. Снять с огня и добавить чайную ложечку пищевой соды. Хорошо перемешать, добавить 120 г холодного сливочного масла (или маргарина), затем — слегка взбитое яйцо. Снова перемешть и добавить 400−450 г муки. Вымесить тесто, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на один день перед использованием. Выпекайте до готовности. И приятного вам аппетита!
— А как приготовить королевскую глазурь для декора?
— Ничего сложного. Смешайте 60 г яичного белка с 360 г сахарной пудры и небольшим количеством лимонного сока, процеженного через сито. Делайте это с помощью ручного миксера в течение 2−3 минут, при желании добавьте немного жидкой ванильной эссенции и перемешайте еще одну минуту. Что касается декора, не бойтесь фантазировать. Начинайте с простого и постепенно усложняйте задачу. К слову, в настоящее время я создаю сайт, на котором буду бесплатно давать уроки для начинающих кондитеров и мастеров.
— Какие еще вкусы пряников вам нравятся?
— Люблю шоколадную выпечку и сахарное печенье с добавлением апельсиновой или лимонной цедры.
— Делаете ли вы соленое печенье?
— Нет, но, думаю, щепотка соли не помешает раскрыть вкус в полной мере.
— Как долго может оно храниться?
— В жестяной коробке — до двух месяцев. Пряности в составе способствуют сохранности. Если в рецепте используется маргарин, срок хранения больше, чем у печенья на сливочном масле. Но со сливочным маслом оно будет вкуснее.
— Очень симпатичными получились и пряничные совушки.
— Это печенье, декорированное королевской глазурью, я приготовила ко дню рождения своей мамы — она любит сов.
— Что вас вдохновляет на творчество?
— Многое! Я не могу гулять, не вдохновляясь природой или городом. И еще, конечно, Pinterest. Какое богатство фантазии видишь там!
— Над чем вы сейчас работаете?
-Я разработала дизайн пряничной «божьей» коровки, которую собираюсь украсить королевской глазурью, используя специальную технику вязания.
— Какие лучшие комплименты вы слышали в адрес своих работ?
— Приятно, когда говорят, что мои пряники — настоящие шедевры. Не раз их принимали за броши. Особенно это касается моих совушек.
— В каких странах известны ваши кондитерские произведения?
— Практически во всем мире. Особенно много поклонников моего творчества в США, Мексике и, конечно же, европейских странах. Немало ценителей и в Украине. И это так здорово, что общая страсть может соединять людей на таких больших расстояниях.
— Соня, считаете ли вы себя гурманом?
-Я люблю вкусную еду, мне нравится пробовать что-то новое. Обожаю индийскую кухню, так как предпочитаю острую пищу — в частности, с карри.
— Вы сладкоежка?
— Стараюсь не есть много сладкого. Предпочитаю легкие десерты или мороженое с ягодами, которые придают лакомству приятную кислинку. Люблю швейцарский шоколад, но ем его в небольших количествах.
— Что знаете об украинской кухне?
— Я люблю борщ со сметаной и очень бы хотела попробовать настоящие украинские вареники.
Как в домашних условиях приготовить вкуснейшую пахлаву, «ФАКТАМ» ранее рассказала известный кондитер Елена Зиберт.
Легким рецептом итальянского печенья с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер Валентина Веревкина.
Фото из альбома Сони Галмад144
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"