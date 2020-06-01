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Украина

У Путина заявили об отсутствии «позитивной динамики» в отношениях с Украиной

17:34 1 июня 2020
Путин и Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Российские власти, которые не оставляют своих агрессивных планов в отношении Украины, упрекнули Киев в отсутствии позитивной динамики в развитии диалога с Москвой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, почему Путин не пригласил Зеленского на парад Победы в Москве.

Подобное обвинение также прозвучало и в адрес Грузии.

«Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Путин к дате 9 мая 2020 года планировал захватить новые территории.

Более подробно об отношении главы Кремля к Украине и ее президенту читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин Зеленского ненавидит — тот подал россиянам „плохой пример“, — Игорь Соловей».

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