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Шоу-бизнес

«Погиб мой брат»: коронавирус принес горе Леониду Якубовичу

17:44 1 июня 2020
Леонид Якубович
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Умер генеральный продюсер российского развлекательного телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер. У него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, которой заразились уже многие российские звезды. Недавно, например, о положительном тесте сообщила юмористка Елена Воробей.

Кроме того, у Гольдфедера был рак и больное сердце, пишет ТАСС, ссылаясь на телеведущего Леонида Якубовича.

Сам Якубович рассказал журналистам, что Гольдфедер был ему не просто коллегой и другом.

Гольдфедер

«Погиб мой брат», — подчеркнул телеведущий. Якубович отметил, что дружил с Гольдфедером 40 лет. Гольдфедер был продюсером «Поля чудес» с 1998 года.

Напомним, ранее от коронавируса умер режиссер Самвел Гаспаров — муж российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей Александру в легендарном фильме «Москва слезам не верит». Сама актриса тоже болеет.

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