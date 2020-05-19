Украина

В Киеве будут судить экс-нардепа, заподозренного в присвоении 360 тысяч гривен компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата VIII созыва, которому инкриминируют незаконное получение 361,5 тысяч гривен компенсации за жилье. Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который получил компенсацию от государства за аренду жилья у тещи, решил вернуть деньги.

В ходе следствия были получены данные о том, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако он скрыл этот факт и от бюджетной компенсации за жилье не отказался. Таким образом, из государственного бюджета было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия»). Максимальная санкция по этой статье состоит в лишении свободы на срок до шести лет.

Как сообщает РБК-Украина, речь идет о народном депутате Руслане Сольваре, которому в декабре 2019 года антикоррупционные органы сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье. Суд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде залога в размере 370 тыс. гривен.

Справедливости ради стоит отметить, что такие же злоупотребления допускали многие народные депутаты. Так, бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев», а в мае 2020 года стало известно об аналогичных подозрениях в адрес нардепа VIII созыва Александра Пресмана.

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