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Украина

«Дважды коронована»: врач из Черновцов заявила, что повторно заразилась коронавирусом

18:42 1 июня 2020
женщина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Врач из Черновцов Анна Рыбарчук, которая переболела коронавирусом в легкой форме, снова заразилась COVID-19. Об этом она сообщила в своем посте в Facebook. В ВОЗ считают, что случаи, когда после болезни ПЦР-тесты снова дают положительный результат, нельзя назвать повторным заражением.

«Сегодня 7-й день пневмонии и „по второму кругу“ положительного ПЦР на Covid-19», — написала женщина.

По ее мнению, объяснение этому в том, что после первого всплеска болезни, у нее в крови не образовались антитела. А женщина, почувствовав себя лучше, поспешила выйти на работу.

«Не бывает легких вариантов, последствия всегда … отдаленные во времени, но есть. …Спасибо, что я интенсивно лечусь дома, родные, друзья, коллеги — все на связи и рядом», — пишет врач и призывает всех быть осторожными и не думать, что опасность миновала.

Отметим, Черновицкая область лидирует по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. На утро 1 июня в области заболели 3777 человек.

Напомним, американские исследователи заявили, что переболевшие коронавирусом COVID-19 будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем.

ФОТО: facebook Anna Rybarchuk

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