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- 09:37 Не повторное заражение? ВОЗ объяснила причину положительных тестов у излечившихся от COVID-19
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Не повторное заражение? ВОЗ объяснила причину положительных тестов у излечившихся от COVID-19
У Всемирной организации здравоохранения есть объяснение странному явлению, когда у пациентов, переболевших COVID-19, после выздоровления тесты вновь показывают присутствие вируса. В ВОЗ считают, что будет ошибкой считать эти случаи повторным заражением.
О повторных положительных тестах на COVID-19 у пролечившихся пациентов сообщили врачи из Южной Кореи. Там, зафиксировали более ста таких случаев. В ВОЗ считают, что, возможно, речь идет не о повторном инфицировании, а о продолжающемся избавлении организма от отмерших клеток легочной ткани.
«Мы знаем, что у некоторых пациентов даже после клинического выздоровления тесты показывают положительный результат… Что нам известно на данный момент, так это то, что на результат (теста) может оказывать влияние процесс очищения легких от отмерших клеток, что мы можем наблюдать на стадии восстановления после болезни», — приводит заявление ВОЗ агентство AFP.
Сейчас ВОЗ пытается выяснить, как долго в биоматериалах выздоровевших пациентов может обнаруживаться коронавирус. Кроме того, важно проверить: могут ли такие бывшие пациенты передавать вирус другим людям или же вирус не настолько активен, чтобы продолжить цепочку инфицирования.
Напомним, ранее ученые из Южной Кореи заявили о том, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно. Феномен повторных позитивных тестов ученые объяснили особенностями диагностики: тест не видит разницы между опасным активным вирусом и безвредными остатками вируса.
В мире остаются активными 2 миллиона 215 тысяч 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а страны постепенно начинают выходить из карантина. Об этом в подборке новостей «Хроники коронавируса: главные события в мире».
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