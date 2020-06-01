Украина

Запрещали теплые вещи и средства гигиены: подозреваемый в деле Шеремета рассказал о давлении в СИЗО

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО во время досудебного расследования.

По его словам, ему не давали свидания с родными. Запрещали теплые вещи, не давали возможности помыться и постричься. Также не оказывали медицинскую помощь. По поводу приема у стоматолога Антоненко написал несколько заявлений, но получил вместо помощи только отписки с согласованием.

Антоненко отметил, что за всеми запретами стоит следователь Бирко.

Рассказал заключенный в интервью «Бабелю» и о провокациях в изоляторе.

«В первый же день меня посадили в камеру, где сидел так называемый „с*ка“ — так называют тех, кто сотрудничает со следствием. Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили», — сказал музыкант.

О случае, когда в камеру к нему подселили человека с нацистской литературой, Антоненко сообщил следователю и адвокату. А с самим читателем запрещенных книг вопрос решили на месте быстро.

Провоцировали музыканта и информацией о какой-то взрывчатке, но ожидаемого результата, видно, не получили.

В МВД сообщили, что копии материалов досудебного расследования по делу об убийстве Павла Шеремета подготовили всем подозреваемым и их защитникам.

Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов — в отношении троих подозреваемых — Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Следователи обработали почти 20 тысяч часов видеозаписей, допросили более 3 тысяч человек, обработали почти 44 тысячи абонентских номеров, 15 тысяч электронных адресов, провели 400 мониторингов абонентов. Кроме того, проведено 180 отдельных следственных действий, назначено 106 комплексных экспертиз.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. В полиции заявили о причастности к организации его убийства пятерых человек, в частности, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко, военной медсестры Яны Дугарь. 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, ранее стало известно, Андрею Антоненко изменили подозрение. Теперь ветерана подозревают не в организации, а в исполнении преступления. Его содержание в СИЗО продлили до 23 июля.

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