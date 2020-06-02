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Что подготовила среда: гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака
Среда, 3 июня, — хороший день для ремонта и уборки.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможен новый поворот событий в финансовых делах и в вопросах, связанных с недвижимостью,
Телец
Ваши цели достижимы при условии, что вы полны оптимизма и верите в лучшее.
Близнецы
Эту среду лучше всего провести вместе со своей семьей, близкими родственниками или со своей второй половинкой.
Рак
Звезды советуют активизировать усилия по расширению и укреплению деловых связей.
Лев
Звезды советуют проявлять больше дружелюбия к коллегам и родственникам, подавать им пример правильного общения.
Дева
Многие из Дев могут рассчитывать на определенные материальные стимулы от работодателя.
Весы
Решение финансовых и денежных вопросов не рекомендуется планировать на вторую половину этого дня.
Скорпион
Одиноким Скорпионам, возможно, посчастливится встретить человека, о котором они давно мечтали.
Стрелец
Одиноким представителям знака представится шанс завязать новое удачное знакомство.
Козерог
Звезды советуют придерживать свои инициативы и больше полагаться на действия партнеров.
Водолей
У вас усилится интуиция, к ее подсказкам стоит прислушаться.
Рыбы
Рыбам стоит опасаться нарушений договоренностей, конфликтов с партнерами по бизнесу.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.167
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