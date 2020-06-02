Стиль жизни

Что подготовила среда: гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака

Среда, 3 июня, — хороший день для ремонта и уборки.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака.

Овен

Возможен новый поворот событий в финансовых делах и в вопросах, связанных с недвижимостью,

Телец

Ваши цели достижимы при условии, что вы полны оптимизма и верите в лучшее.

Близнецы

Эту среду лучше всего провести вместе со своей семьей, близкими родственниками или со своей второй половинкой.

Рак

Звезды советуют активизировать усилия по расширению и укреплению деловых связей.

Лев

Звезды советуют проявлять больше дружелюбия к коллегам и родственникам, подавать им пример правильного общения.

Дева

Многие из Дев могут рассчитывать на определенные материальные стимулы от работодателя.

Весы

Решение финансовых и денежных вопросов не рекомендуется планировать на вторую половину этого дня.

Скорпион

Одиноким Скорпионам, возможно, посчастливится встретить человека, о котором они давно мечтали.

Стрелец

Одиноким представителям знака представится шанс завязать новое удачное знакомство.

Козерог

Звезды советуют придерживать свои инициативы и больше полагаться на действия партнеров.

Водолей

У вас усилится интуиция, к ее подсказкам стоит прислушаться.

Рыбы

Рыбам стоит опасаться нарушений договоренностей, конфликтов с партнерами по бизнесу.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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