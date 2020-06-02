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Шоу-бизнес

«Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены

9:46 2 июня 2020
Калинин и Горбачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывший муж актрисы и блогера Ирины Горбачевой раскритиковал ее за откровенные признания в интервью Юрию Дудю. Актер Григорий Калинин уверен, что рассказывать о разводе и его изменах не стоило.

«Лично мне кажется, выворачивать душу на такую аудиторию неправильно, какой бы искренней ты ни была», — заявил он в интервью eg.ru.

Калинин уверен, что ничего плохого не сделал. «Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше», — отметил он.

По словам актера, мужские измены отличаются от женских. «Надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия», — подчеркнул он.

Калинин также вспомнил о проблемах из-за алкоголя. «Да, раньше очень много пил и у меня начались проблемы. Обратился за помощью к специалистам. Сейчас даже пиво и вино не употребляю. Пробовал наркотики, но давно и этого нет. Что уж обсуждать? В нашей стране на это странно смотрят», — резюмировал он.

Напомним, что ранее на измены мужа пожаловалась украинская супермодель Снежана Онопко. Она также рассказала о семейном насилии.

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