- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
- 10:40 "Угрожали убить": адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины раскрыл новые детали
- 10:29 К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение
- 10:12 Украинцам объяснили, как вернуть утраченную субсидию
- 10:12 Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца
- 10:10 «Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева
- 09:50 На путинских военных испытают изобретенную в России вакцину от COVID-19
- 09:46 «Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены
- 09:40 Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня
- 09:34 Дочь солиста «На-На» победила рак
- 09:32 Олимпиада-2020 будет отменена, – эпидемиолог
- 09:30 В Минздраве зафиксировали первый случай коронавируса
Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
Правоохранители закончили расследование гибели двух горняков на одной из шахт государственного предприятия «Львовуголь». ЧП произошло 29 мая 2019 года.
— 35-летний горный мастер участка по добыче угля имел техническую возможность предупредить несчастный случай, однако нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, вследствие чего произошел обвал породы, под завалами которой погибли двое горняков — 22-х и 48-ми лет, — сообщает прокуратура Львовской области.
Такие выводы были подтверждены актом специального расследования несчастного случая на производстве и экспертизами. Действия мастера квалифицированы по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое должно их придерживаться, что привело к гибели людей». Обвинительный акт уже направлен в суд, обвиняемому грозит до восьми лет заключения.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ЧП произошло 29 мая 2019 года на шахте «Лисова», расположенной в селе Силец Сокалького района. Обвалилась порода на глубине 500 метров в три часа ночи — через час после того, как 70 шахтеров вышли на ночную смену. Под завалами оказались двое горняков — 48-летний Михаил Павлик и 22-летний Михаил Турка. Они погибли сразу. Их тела удалось поднять на поверхность.
Читайте также: На Львовщине Зеленский встретился с родными погибших горняков и пообещал им квартиры (видео)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…