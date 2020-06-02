Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка

Происшествия

Правоохранители закончили расследование гибели двух горняков на одной из шахт государственного предприятия «Львовуголь». ЧП произошло 29 мая 2019 года.

— 35-летний горный мастер участка по добыче угля имел техническую возможность предупредить несчастный случай, однако нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, вследствие чего произошел обвал породы, под завалами которой погибли двое горняков — 22-х и 48-ми лет, — сообщает прокуратура Львовской области.

Такие выводы были подтверждены актом специального расследования несчастного случая на производстве и экспертизами. Действия мастера квалифицированы по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое должно их придерживаться, что привело к гибели людей». Обвинительный акт уже направлен в суд, обвиняемому грозит до восьми лет заключения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ЧП произошло 29 мая 2019 года на шахте «Лисова», расположенной в селе Силец Сокалького района. Обвалилась порода на глубине 500 метров в три часа ночи — через час после того, как 70 шахтеров вышли на ночную смену. Под завалами оказались двое горняков — 48-летний Михаил Павлик и 22-летний Михаил Турка. Они погибли сразу. Их тела удалось поднять на поверхность.

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