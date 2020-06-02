Убийство сына депутата Соболева: Интерпол объявил в розыск организатора преступления (фото)

Происшествия

В организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына подозревается россиянин Юсуп Абуев, которого Интерпол объявил в розыск.

На сайте Интерпола указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Отметим, на данный момент по делу об убийстве трехлетнего сына депутата Вячеслава Соболева сообщено шесть подозрений. Четверо подозреваемых находятся под стражей, двое — в международном розыске.

Напомним, 1 декабря 2019 года около пяти часов вечера в центре Киева расстреляли Range Rover черного цвета. Целью киллера был депутата Киевсовета Вячеслав Соболев, но погиб его трехлетний сын Александр. Ребенок получил огнестрельное ранение и умер по дороге в больницу. Полиция установила направление стрельбы и сразу задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка — бывших бойцов батальона «Аратта» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова.

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