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ФИФА вынесла вердикт в связи с реакцией футболистов на убийство афроамериканца в США (фото)
После резонансной трагедии в США, когда из-за неправомерных действий полицейского умер афроамериканец Джордж Флойд, многие известные спортсмены выражают свое возмущение и, как могут, присоединяются к акциям протеста по всему миру.
К примеру, в матчах прошедшего тура немецкой бундеслиги некоторые футболисты выразили свою гражданскую позицию. В частности, Уэстон Маккенни из «Шальке» надел нарукавную повязку в знак протеста против расизма, Маркус Турам из менхенгладбахской «Боруссии» встал на колени, а Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской «Боруссии» написали на своих футболках «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»).
В Немецком футбольном союзе (DFB) пообещали рассмотреть ситуацию и установить, являются ли матчи и стадионы подходящими местами для подобных акций, после чего принять решение о санкциях, которые должны быть применены к футболистам. Но в ФИФА призвали отнестись к данным проявлениям с точки зрения здравого смысла. «Мы понимаем глубину чувств и опасения, которые выражают многие футболисты в связи трагическими обстоятельствами смерти Джорджа Флойда», — цитирует заявление пресс-службы главного футбольного органа агентство АР.
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