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"Пытал украинских военных": в Мариуполе задержали боевика из банды Безлера
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе местного жителя, который в составе банды подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера пытал украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Ранее в Одессе задержали боевика, воевавшего в ДАПе и Дебальцево.
В СБУ уточняют, что мариуполец в 2014 году добровольно присоединился к боевикам, был задействован в пропагандистской деятельности и отвечал за «информационный блок».
«По заданию „Беса“ боевик присутствовал на допросах и при издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью. Выбитые „признание“ он фиксировал на камеру и размещал на сайтах „Л/ДНР“ и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов. Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы», — сообщают в СБУ.
Позже, когда на временно оккупированных территориях начались «разборки» за сферы влияния между группировками боевиков, он испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины.
В украинской спецслужбе отмечают, что свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в задержанном подручного Безлера. Экс-боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали командира разведки подразделения «Оплот» террористической «ДНР», который участвовал в боях под Иловайском и Дебальцево. Его поймали после того, как он ранил в столице участкового офицера полиции.187
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