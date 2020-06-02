Шоу-бизнес

Это круто: дуэт Виктора Павлика и его внука восхитил пользователей Instagram (видео)

Популярный украинский певец Виктор Павлик, который этим летом собирается снова жениться, восхитил сети импровизированным дуэтом со своим внуком Давидом.

Эту импровизацию Павлик назвал одной из лучших в своем проекте «Джем на карантине».

Поклонникам певца выступление очень понравилось. «Достаточно неожиданно, и получилось очень круто, молодцы», «Ничего себе, вот это внук молодец», «Весь в деда», «Пора создавать команду», — пишут они.

Отметим, что Павлик весь карантин записывает видео с разными артистами. Все происходит онлайн, каждый из артистов находится у себя в студии или в квартире. Так ранее он исполнил с известным львовским коллективом «Open Blues Band» свою песню «Травнева ніч».

А неделю назад исполнил песню «Сльоза» с ансамблем ВСУ.

Напомним, что Виктор Павлик во время карантина не только пел, а и продавал авторские защитные маски.

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