День ангела Елены: лучшие поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В среду, 3 июня, отмечают День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. А именины в этот день у всех Елен.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.

Сколько прекрасного в имени этом!

Сколько тепла и лучистого света!

Сколько надежды, веры, любви,

Всем своим близким его подари!

Праздник сегодня у светлой Елены.

День этот светлый — ее именины!

Гости с подарками дружно пришли

Поздравить тебя, подарить луч любви!

Пожелать много радости, счастья бездонного,

Любви самой крепкой, успеха огромного,

Верности самой надежной и нежной,

Солнышка яркого в небе, как прежде,

Лучших друзей иметь рядом с собою,

Близких, любимых… И только с тобою!



***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!



***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!



***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.



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