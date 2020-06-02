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День ангела Елены: лучшие поздравления и яркие открытки
В среду, 3 июня, отмечают День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. А именины в этот день у всех Елен.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.
Сколько прекрасного в имени этом!
Сколько тепла и лучистого света!
Сколько надежды, веры, любви,
Всем своим близким его подари!
Праздник сегодня у светлой Елены.
День этот светлый — ее именины!
Гости с подарками дружно пришли
Поздравить тебя, подарить луч любви!
Пожелать много радости, счастья бездонного,
Любви самой крепкой, успеха огромного,
Верности самой надежной и нежной,
Солнышка яркого в небе, как прежде,
Лучших друзей иметь рядом с собою,
Близких, любимых… И только с тобою!
***
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
***
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.
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