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Общество и люди

День ангела Елены: лучшие поздравления и яркие открытки

21:15 2 июня 2020
День Елены
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 3 июня, отмечают День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. А именины в этот день у всех Елен.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.

День ангела Елены

Сколько прекрасного в имени этом!
Сколько тепла и лучистого света!
Сколько надежды, веры, любви,
Всем своим близким его подари!
Праздник сегодня у светлой Елены.
День этот светлый — ее именины!
Гости с подарками дружно пришли
Поздравить тебя, подарить луч любви!
Пожелать много радости, счастья бездонного,
Любви самой крепкой, успеха огромного,
Верности самой надежной и нежной,
Солнышка яркого в небе, как прежде,
Лучших друзей иметь рядом с собою,
Близких, любимых… И только с тобою!

День ангела Елены
***
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

День ангела Елены
***
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

День ангела Елены
***
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.

День ангела Елены
Больше поздравлений читайте тут.

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