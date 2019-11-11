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Общество и люди

День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс

15:19 11 ноября 2019 119
День ангела
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 12 ноября, свой День ангела отмечают Елены, а церковь вспоминает Елену Сербскую.

«ФАКТЫ» собрали самые лучшие поздравления и открытки, чтобы вы смогли поздравить Елен с праздником.

День Елены

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День Елены

День Елены
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.

День Елены
***
Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.

День Елены
***
Сегодня ангел осенил тебя крылом.
Елена, наслаждайся этим днём!
Ты именинница, храни тебя судьба.
И, если завтра вновь за жизнь борьба,
Пусть светлый ангел за твоим плечом
Врагов разит сверкающим мечом,
Хранит тебя от горестных потерь
И в мир чудесный приоткроет дверь.

День Елены
***
Елена, ты прекрасней всех принцесс,
Ты совершенство, что с небес спустилось,
Ты так красива, спору нет,
Хочу, чтоб все хорошее случилось.

И в День святой, в День ангела Елена,
Желаю жизни я тебе без бед,
Здоровья, яркости, терпенья,
Чтоб ангел рядом был на век!

День Елены
***
Сегодня необычный праздник:
День ангела Елены отмечаем.
И мы спешим тебя поздравить,
Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,
Мира, добра и крепкой любви.
Еще замечательного настроения,
Все лучшее от жизни ты возьми.

День Елены

Напомним, что свой День ангела отмечают также Анастасии. Подборку поздравлений для них читайте здесь.

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