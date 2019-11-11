День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс

Общество и люди

Во вторник, 12 ноября, свой День ангела отмечают Елены, а церковь вспоминает Елену Сербскую.

«ФАКТЫ» собрали самые лучшие поздравления и открытки, чтобы вы смогли поздравить Елен с праздником.

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Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С Днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.



***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.



***

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь.



***

Елена, ты прекрасней всех принцесс,

Ты совершенство, что с небес спустилось,

Ты так красива, спору нет,

Хочу, чтоб все хорошее случилось.

И в День святой, в День ангела Елена,

Желаю жизни я тебе без бед,

Здоровья, яркости, терпенья,

Чтоб ангел рядом был на век!



***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.

Напомним, что свой День ангела отмечают также Анастасии. Подборку поздравлений для них читайте здесь.

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