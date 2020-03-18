День ангела Елены: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

В четверг, 19 марта, День ангела отмечают Елены и Алены.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

Для меня ты — Елена Прекрасная,

Слов других подобрать не смогу,

В своем сердце я нежно и ласково

Образ твой навсегда сберегу.

Поздравляю тебя я сегодня

И желаю, чтоб в жизни твоей

Радость солнце тебе заменила,

Каждый день ярче стал и светлей.

Чтоб судьба была доброй и щедрой,

Не жалела здоровья и сил,

Шла любовь твоя рядом с надеждой

И чтобы ангел берег и хранил.

***

Сколько прекрасного в имени этом!

Сколько тепла и лучистого света!

Сколько надежды, веры, любви,

Всем своим близким его подари!

Праздник сегодня у светлой Елены.

День этот светлый — ее именины!

Гости с подарками дружно пришли

Поздравить тебя, подарить луч любви!

Пожелать много радости, счастья бездонного,

Любви самой крепкой, успеха огромного,

Верности самой надежной и нежной,

Солнышка яркого в небе, как прежде,

Лучших друзей иметь рядом с собою,

Близких, любимых… И только с тобою!

***

Дорогая моя Лена,

Поздравляю, лучик мой,

Пусть волшебные события

Приключаются с тобой.

Пусть огромным будет счастье,

Рядом пусть идет успех,

Пусть любовь подарит крылья,

Пусть звучит твой сладкий смех.



***

Моя прекрасная Елена,

Поздравить я тебя спешу.

Пусть жизнь подарит непременно

Всё то, что для тебя прошу:

Везенье, счастье и удачу,

Здоровье крепкое, любовь.

Квартиру… две! Большую дачу.

Пускай не стынет в жилах кровь.

Напомним, что 20 марта именины у Павла. Поздравления и открытки можно найти здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter