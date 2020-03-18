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Общество и люди

День ангела Елены: душевные поздравления и открытки

16:01 18 марта 2020 214
День Елены
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 19 марта, День ангела отмечают Елены и Алены.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления.

День ангела Елены

Для меня ты — Елена Прекрасная,
Слов других подобрать не смогу,
В своем сердце я нежно и ласково
Образ твой навсегда сберегу.

Поздравляю тебя я сегодня
И желаю, чтоб в жизни твоей
Радость солнце тебе заменила,
Каждый день ярче стал и светлей.

Чтоб судьба была доброй и щедрой,
Не жалела здоровья и сил,
Шла любовь твоя рядом с надеждой
И чтобы ангел берег и хранил.

День ангела Елены

***
Сколько прекрасного в имени этом!
Сколько тепла и лучистого света!
Сколько надежды, веры, любви,
Всем своим близким его подари!
Праздник сегодня у светлой Елены.
День этот светлый — ее именины!
Гости с подарками дружно пришли
Поздравить тебя, подарить луч любви!
Пожелать много радости, счастья бездонного,
Любви самой крепкой, успеха огромного,
Верности самой надежной и нежной,
Солнышка яркого в небе, как прежде,
Лучших друзей иметь рядом с собою,
Близких, любимых… И только с тобою!

День ангела Елены

День ангела Елены

***
Дорогая моя Лена,
Поздравляю, лучик мой,
Пусть волшебные события
Приключаются с тобой.

Пусть огромным будет счастье,
Рядом пусть идет успех,
Пусть любовь подарит крылья,
Пусть звучит твой сладкий смех.
День ангела Елены

***
Моя прекрасная Елена,
Поздравить я тебя спешу.
Пусть жизнь подарит непременно
Всё то, что для тебя прошу:

Везенье, счастье и удачу,
Здоровье крепкое, любовь.
Квартиру… две! Большую дачу.
Пускай не стынет в жилах кровь.

День ангела Елены

Напомним, что 20 марта именины у Павла. Поздравления и открытки можно найти здесь.

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