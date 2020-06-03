26.66 / 26.89 29.43 / 29.88
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мендель показала, как заработала миллион: опубликована декларация пресс-секретаря президента

1:30 3 июня 2020
Юлия Мендель
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После обнародования декларации о доходах президентом Украины Владимиром Зеленским в Сети появились данные о доходах его пресс-секретаря Юлии Мендель.

В частности, в поданном Юлией 17 марта документе указано, что она заработала в предыдущем году 936 тысяч гривен.

До назначения спикером президента летом прошлого года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и готовила материалы для различных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за 5 месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка — 298 тысяч гривен.

В то же время за семь месяцев на должности пресс-секретаря Владимира Зеленского она заработала гораздо меньше — 370,6 тысяч гривен.

Благодаря полученным доходам в декабре 2018 года Мендель купила в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Также в декабре 2018 года она взяла кредит в размере 785 тысяч гривен, который выплачивает сейчас.

Помимо кредита у пресс-секретаря есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны.

Напомним, что Юлия Мендель стала пресс-секретарем главы государства 3 июня 2019 года, пройдя некий конкурс.

Впоследствии, как писали «ФАКТЫ», Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы из-за неоднозначного отношения к членам журналистского сообщества, а также многочисленным «ляпам» в своих материалах.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Драка в Раде

Дерущиеся украинские нардепы стали рекламой Королевского оперного театра в Бельгии (фото, видео)

военный

Российские снайперы убивают украинцев на Донбассе с помощью французского оборудования (фото)

Тамара Грубник

Что вызывает гормональный сбой и как наладить работу щитовидной железы: отвечает врач

путин

Путин узаконил применение Россией ядерного оружия против тех, кто его не имеет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер