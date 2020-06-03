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Мендель показала, как заработала миллион: опубликована декларация пресс-секретаря президента
После обнародования декларации о доходах президентом Украины Владимиром Зеленским в Сети появились данные о доходах его пресс-секретаря Юлии Мендель.
В частности, в поданном Юлией 17 марта документе указано, что она заработала в предыдущем году 936 тысяч гривен.
До назначения спикером президента летом прошлого года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и готовила материалы для различных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за 5 месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка — 298 тысяч гривен.
В то же время за семь месяцев на должности пресс-секретаря Владимира Зеленского она заработала гораздо меньше — 370,6 тысяч гривен.
Благодаря полученным доходам в декабре 2018 года Мендель купила в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.
Также в декабре 2018 года она взяла кредит в размере 785 тысяч гривен, который выплачивает сейчас.
Помимо кредита у пресс-секретаря есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны.
Напомним, что Юлия Мендель стала пресс-секретарем главы государства 3 июня 2019 года, пройдя некий конкурс.
Впоследствии, как писали «ФАКТЫ», Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы из-за неоднозначного отношения к членам журналистского сообщества, а также многочисленным «ляпам» в своих материалах.19
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