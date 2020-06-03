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Шоу-бизнес

«Впервые без отца»: Вакарчук показал, как отмечали день рождения мамы (фото)

9:36 3 июня 2020
Святослав Вакарчук
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, который недавно отметил 45-летие, поделился фото с мамой.

«Впервые отметили мамин день рождения без отца, а мама впервые за 54 года… немного грустно, но очень уютно. Дорогая мама! Живи долго и счастливо! А творчество пусть вдохновляет», — подписал фото музыкант.

Мама Вакарчука

На фото Светлана Вакарчук позирует с сыном и своими картинами. Пишет картины женщина уже давно. Если покойный отец музыканта Иван Вакарчук совмещал физику и политику, то мать Святослава — физику и творчество. На своей первой выставке во Львове в 2006-м году художница показала 250 работ.

Мама Вакарчука

Мама Вакарчука

Напомним, что отец Святослава Вакарчука умер 4 апреля 2020 года.

Кстати, недавно музыкант поделился детским фото с мамой.

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