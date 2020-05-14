Шоу-бизнес

Святославу Вакарчуку — 45: певец показал, как выглядел в детстве (фото)

Лидеру «Океана Эльзы» Святославу Вакарчуку, который недавно покинул пост главы партии «Голос», исполнилось 45 лет.

Музыкант опубликовал в соцсетях свое детское фото, на котором улыбается. «Время идет, настроение и отношение к жизни остаются!» — подписал он снимок.

Поклонники Вакарчука поздравляют его с днем рождения и желают самого лучшего.

Поздравили музыканта и в родном коллективе. «Эмоция. Отдача. Баланс. Гармония. И музыка, как часть ДНК. с Днем рождения, Слава!» — написали коллеги Вакарчука на страничке группы.

Кстати, ранее Вакарчук показал еще одно детское фото, когда поздравлял своего самого родного человека с Днем матери.

Напомним, что в апреле этого года Святослав Вакарчук потерял отца. Иван Вакарчук ушел из жизни в 73 года.

277

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter