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Общество и люди

В Киеве массово ограничат движение транспорта в ближайшие дни (схемы)

9:55 3 июня 2020
Ремонт дороги
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве, где на одной из центральных улиц ограничили движение на две недели, ремонты запланированы и на целом ряде других магистралей. Дорожные работы будут проводиться при благоприятной погоде. Движение транспорта на улицах, где производят ремонт, будет ограничено.

На проспекте Рокоссовского с 23:00 3 июня до 13:00 4 июня завершают средний ремонт и обновляют асфальтовое покрытие на участке между улицами Полярной и Кондратюка.


На дублере улицы Л. Ревуцкого с 8:00 до 17:00 4 июня пока запланирован первый этап среднего ремонта (обновят покрытие между улицами Анны Ахматовой и Харьковским рынком).


С 8:00 до 17:00 3 июня на улице Архипенко, где завершается средний ремонт, обновят участок между улицей Иорданской и проспектом Героев Сталинграда — продолжат асфальтирование.


С 3 до 7 июня (ориентировочно) на Столичном шоссе специалисты «Киевтеплоэнерго» будут ремонтировать трубопровод (к работам приступают в ночь на 3 июня). Сроки могут измениться, так как после разрытия можно будет установить масштаб работ, во время которых ограничат движение на двух крайних левых полосах. Работать тепловики будут возле развязки и станции метро «Выдубичи» в направлении выезда из города.


Напомним, что в Киеве на путепроводе по улице Братиславской из-за ремонта деформационных швов частично перекрыто движение. Работы, как отметили в «Киевавтодоре», продлятся ориентировочно до 29 июня.

«ФАКТЫ» ранее информировали, где в Киеве из-за ремонтных работ некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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