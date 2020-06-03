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Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал
Молодая невеста популярного музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее рассказала о его странной привычке, снова разоткровенничалась в соцсетях.
«Интересные факты о нашей семье», — назвала свою публикацию Екатерина. Она отметила, что карантин не повлиял на их отношения, ведь и до этого пара работала и жила вместе. Живут Репяхова и Павлик дружно, почти не ссорятся, но есть то, что огорчает и невесту, и жениха, — отношение к покупкам.
Оказалось, Павлик, который отдал управление финансами в руки будущей жены, отчитывает ее за «лишние» вещи.
«Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал, что у меня два свадебных платья, он искренне не понимает — зачем два», — призналась Екатерина.
И дело не только в свадебных платьях. «ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки на зиму, я считаю — минимум три и ещё плюс шуба», — отметила Репяхова.
«Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже надеваю», — написала Екатерина.
Зато Павлик сам стирает свои вещи и частенько готовит.
Подписчицы Екатерины отметили, что ей повезло с будущим мужем. Они также похвалили ее за то, что скрывает новые покупки.
Напомним, что пара была вынуждена перенести свадьбу из-за карантина.
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