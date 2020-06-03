26.66 / 26.88 29.52 / 30.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Львовщине за сутки коронавирус выявили у 96 человек: названы причины антирекорда

11:48 3 июня 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро среды, 3 июня, за сутки в Украине подтвердили 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе, и 96 — в Львовской области.

«За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов — больше больных», — пишет на своей страничке в соцсетях мэр Львова Андрей Садовой, добавляя, что это — «рекорд» для Львовской области.

Он также отметил, что на статистику по заболеваемости COVID-19 повлияла и вспышка коронавирусной инфекции в ФК «Карпаты».

«Посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то количество больных прогнозируемо увеличится», — добавил мэр Львова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,первый случай коронавирусной инфекции подтвердили в украинском Минздраве — заболел сотрудник аппарата министерства.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Кагарлыке

"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)

место

Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове

пропаганда

В сообщениях о задержании украинского военного в Крыму нашли нестыковки: где ошиблись пропагандисты

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер