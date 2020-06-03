Украина

На Львовщине за сутки коронавирус выявили у 96 человек: названы причины антирекорда

По состоянию на утро среды, 3 июня, за сутки в Украине подтвердили 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе, и 96 — в Львовской области.

«За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов — больше больных», — пишет на своей страничке в соцсетях мэр Львова Андрей Садовой, добавляя, что это — «рекорд» для Львовской области.

Он также отметил, что на статистику по заболеваемости COVID-19 повлияла и вспышка коронавирусной инфекции в ФК «Карпаты».

«Посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то количество больных прогнозируемо увеличится», — добавил мэр Львова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,первый случай коронавирусной инфекции подтвердили в украинском Минздраве — заболел сотрудник аппарата министерства.

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