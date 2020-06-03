Украинцам разрешат менять отчество: что важно знать

Украина

На очередном пленарном заседании в среду, 3 июня, народные депутаты Украины приняли за основу проект закона, которым предусматривается разрешение на смену украинцами отчества.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества», который поддержали 247 парламентариев.

Документ, в частности, предлагает дополнить статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что законопроект разработан в рамках выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» и устранения пробелов в законодательных нормах, касающихся возможности смены отчества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова из-за решения руководителя Минздрава в закрытом режиме выбирать главу Национальной службы здоровья Украины.

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