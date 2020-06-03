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Украина

Рада сделала шаг к увеличению штрафов для пешеходов

13:04 3 июня 2020
Одежда с отражателями света
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 3 июня, народные депутаты Украины, ранее проголосовавшие в первом чтении за проект закона, позволяющий украинцам менять отчества, приняла за основу документ, усиливающий ответственность пешеходов.

Так, 271 нардеп поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов пешеходами».

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О дорожном движении», которыми пешеходов обяжут в темное время суток или в условиях плохой видимости использовать светоотражающие элементы (лента, жилет, наклейка), чтобы их было лучше видно водителям.

За нарушение этого правила предлагают установить наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года в Украине было принято решение обязать школьников 1—4 классов в темное время суток носить светоотражающие жилеты.

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