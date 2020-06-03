Хачапури и панкейки: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Есть блюда, которые любят практически все — например, хачапури и морковь по-корейски. А приготовить их несложно и в домашних условиях. Правда, лучше это делать по проверенным рецептам, чтобы не испортить продукты и настроение. Секретами приготовления вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ирода Мукимова. Ранее она рассказала, как приготовить торт-салат «Наполеон» и шпинатный рулет.

— Я очень люблю хачапури, — говорит Ирода Мукимова. — Они получаются у меня вкусными и хрустящими.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Хачапури Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г;

мука — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

сулугуни — 250 г;

брынза-100 г. Приготовление: Слоеное бездрожжевое тесто заранее разморозить. Включить духовку на 180 градусов и установить режим конвекции или нагрев сверху и снизу. Сулугуни и брынзу натереть на крупной терке, перемешать.

Мягкое слоеное тесто переложить на рабочую поверхность, предварительно присыпанную мукой.

Раскатать тесто при помощи скалки в пласт и разрезать острым ножом на 8 равных частей квадратной формы. Яйцо разбить, отделив желток от белка. Белок взбить вилкой. При помощи специальной кисточки смазать каждый квадратик теста белковой массой. На середину каждого кусочка теста выложить тертый сыр. Края теста смазать оставшимся яичным белком и соединить. Далее верхушки теста смазать яичным желтком. Противень застелить бумагой для выпечки и переложить на нее хачапури. Поместить в разогретую духовку. Выпекать хачапури следует до тех пор, пока они не покроются аппетитной золотистой корочкой.

— Как достигнуть идеального вкуса?

— Начинки должно быть больше, чем теста. Есть хачапури лучше сразу же после приготовления.

— Можно ли вместо сулугуни и брынзы использовать твердый сыр?

— Нет. Традиционно используются сулугуни, брынза, адыгейский сыр.

Хачапури – настоящее объедение

— Очень аппетитно выглядит и приготовленная вами морковь по-корейски.

— Приготовить ее несложно.

Морковь по-корейски Ингредиенты: морковь — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — 1 ст. л. (без горки);

сахар — 2 ст. л. (без горки);

растительное масло — 7−8 ст. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л. с горкой (или по вкусу);

перец красный молотый — 0.5 ч. л. (или по вкусу);

уксус 9% - 1−2 ст. л. (по вкусу);

чеснок — 2−3 зубчика;

соевый соус — 1 ст. л. (по желанию). Приготовление: Натереть морковь на специальной терке. Добавить 1 ст. л. соли и 2 ст. л. сахара. Тщательно все перемешать и оставить морковь на 20−30 минут, чтобы она пустила сок. Затем отжать морковь и слить весь выделившийся сок. Считается, что в закуске не должна присутствовать какая-либо жидкость, кроме заправки. Именно в этом случае закуска не будет водянистой, и у нее будет правильный интенсивный вкус. На подготовленную морковь выложить горкой нарезанный чеснок, кориандр и красный острый перец. Разогреть растительное масло. Добавить нарезанный полукольцами репчатый лук и, периодически помешивая, обжарить лук несколько минут, пока он не приобретет насыщенный карамельно-золотистый оттенок. Затем лук извлечь, а кипящее масло вылить на горку из чеснока и специй. Добавить уксус и при желании немного соевого соуса. Хорошо все перемешать. Прикрыть емкость с закуской крышкой или пищевой пленкой и поместить в холодильник на 2−3 часа. Как только морковь охладится, ее можно подавать к столу, но, настоявшись, она станет еще вкуснее.

Морковь по-корейски хорошо добавлять в салаты

— Как лучше хранить морковь по-корейски?

— Лучше в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Хранить можно в течение двух недель, периодически встряхивая емкость, чтобы вся морковь была в уксусе и масле, которые со временем оседают на дно. Морковку по-корейски можно добавить в салаты или бургеры.

— А как приготовить панкейки?

— Панкейки популярны в США и в Канаде. В этих странах они являются неотъемлемой частью завтрака. Но и в других странах их давно оценили по достоинству. Панкейки — нечто среднее между блинами и оладьями. Подавать их можно с шоколадом, карамелью, медом, джемом, сливками, сгущенкой, сметаной, разными соусами, а украсить ягодами и фруктами. Если убрать из теста сахар, панкейки хороши и с яичницей, сосисками, сыром.

Панкейки Ингредиенты: мука — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л.;

лимонная кислота — 0,25 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 200 мл;

масло оливковое — 3 ст. л. Приготовление: В глубокой миске равномерно смешать все сухие ингредиенты. Затем добавить яйцо, взбить миксером, влить молоко и снова взбить. Добавить 3 столовые ложки оливкового масла, перемешать все минуты две. В результате должно получиться довольно густое тесто. Разогреть сковороду на среднем огне без масла, ложкой выложить будущие панкейки. Когда на поверхности появятся пузырьки, пора переворачивать. Подавать с вареньем или медом. Можно украсить ягодами.

Панкейки можно украсить ягодами

— А еще посоветую приготовить нежный творожный пирог, — продолжает Ирода Мукимова.

Нежный творожный пирог Ингредиенты: творог 9% - 300 г;

масло сливочное 82% -150 г;

ванилин — 1 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

мука пшеничная — 2 стакана;

сахар — 1 стакан. Приготовление: Сливочное масло поместить ненадолго в морозилку. После натереть его на крупной терке. Добавить муку и ½ стакана сахара. Растереть в крошку. В отдельной чаше взбить яйца, добавить творог, ванилин и оставшийся сахар. Перемешать до однородности. Выложить в форму половину получившейся крошки, затем слой творожной начинки, сверху — снова крошку. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать 30−40 минут. Готовый творожный пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Нежный творожный пирог понравится и взрослым, и детям

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— В первую очередь, чтобы наш мир поскорее покинул коронавирус, который всех так напугал. Пусть в каждом доме будет уютно и вкусно пахнет!

Ранее рецептами вкусных салатов, в том числе моркови по-корейски, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.

Фото из альбома Ироды Мукимовой



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