Происшествия

Обстрелял из автомата и бросил гранату: в Ровно объявили подозрение мужчине, пытавшемуся убить судью

В среду, 3 июня, следователи вручили подозрение 45-летнему жителю Ровно, который совершил вооруженное покушение на судью, а также хранил в своем гараже 10 200 единиц оружия и боеприпасов. Напомним, ранее было объявлено подозрение военным за убийство рыбака под Киевом с целью завладения его авто.

— В ходе следствия было установлено, что ночью 25 февраля подозреваемый пришел к дому 57-летнего судьи и обстрелял из автомата видеокамеры, а затем фасад дома и окна. Кроме того, бросил во двор гранату РДГ-5, которая взорвалась возле входных дверей, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

К счастью, тогда никто не пострадал.

Злоумышленник был позднее задержан. Правоохранители провели в его гараже санкционированный обыск, в ходе которого было выявлено: 70 гранат, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета — пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, 1 СВД, одно гладкоствольное ружье, более 10 тысяч патронов и т. д.

Злоумышленник взят под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в Одессе суды вынесли суровые приговоры по нескольким «кровавым» делам, совершенным в предыдущие годы.

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