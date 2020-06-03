Происшествия

В Одессе вдруг "вспомнили" о громких убийствах прошлых лет и начали выносить приговоры

Одесские суды активизировались и один за другим выносят жесткие приговоры по особо тяжким «кровавым» делам. Хотя буквально накануне под Одессой насильнику женщины-инвалида дали минимальный срок.

Так, приговором суда 33-х и 40-летний граждане Грузии признаны виновными в разбойном вооруженном нападении и убийстве 29-летнего одессита, совершенном ими в Одессе в декабре 2014 года (об этом случае «ФАКТЫ» писали в публикации «В Одессе задержаны иностранцы, которые убили человека ради 100 тысяч долларов»).

Напомним, иностранцы, вооруженные пистолетами и ножами, с целью похищения большой денежной суммы совершили разбойное нападение на предпринимателя. Один из преступников нанес мужчине четыре удара ножом в спину. На крики отца отреагировал сын, который сразу выбежал ему на помощь. Увидев злоумышленников, молодой мужчина бросился за ними, догнал и сбил с ног.

«Однако это стоило ему жизни. Получив от злоумышленников ряд смертельных ударов ножом, мужчина скончался на месте», — подчеркивают в прокуратуре. Его отец, получивший ранения, выжил, а нападавших оперативно, в течение суток, задержали.

С тех пор следователи и прокуроры занимались расследованием, затем — череда судебных заседаний. На все это ушло 5,5 лет!

Только сейчас виновным вынесен приговор: 13 и 11 лет лишения свободы. Однако, поскольку сторона обвинения (прокуратура) настаивала на пожизненном заключении для мужчины, убившего сына предпринимателя, и 15 годах — для его сообщника, прокуратурой готовится апелляционная жалоба.

Накануне Малиновский районный суд Одессы вынес вердикт в другом нашумевшем деле: жутком убийстве — 29 ножевыми ударами — пенсионерки, с последующим поджогом ее жилища. Это циничное преступление произошло в апреле 2017 года. 31-летний мужчина, арендовавший комнату в частном доме на улице Бахчевой, пригласил в гости свою знакомую. В ходе общения они поссорились с хозяйкой дома, и квартирант кухонным ножом нанес пенсионерке 27 колото-резаных ран. Затем предложил своей приятельнице добить жертву. Молодая, 33-летняя женщина согласилась и нанесла еще два удара ножом в спину несчастной старушки. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась.

После совершения убийства подозреваемые подожгли дом. Мужчина скрылся с места происшествия, но позднее его задержали. Его подруга отравилась продуктами горения и была госпитализирована.

Более трех лет заняли «процессуальные формальности». Нынче в суде свою причастность к преступлению обвиняемые полностью отрицали. Тем не менее они приговорены к 14 (мужчина) и 9 (его подельница) годам лишения свободы.

Как отмечают представители одесского юридического сообщества, столь жесткие, хотя и справедливые судебные вердикты по делам, тянувшимся многие годы, вполне объяснимы. Полагают, что это вызвано вероятной сменой руководства в правоохранительных структурах региона. Вот, дескать, «прокуроры и судейские решили ускорить процесс и продемонстрировать свою эффективность».

Ранее Тячевский районный суд Закарпатской области приговорил к пожизненному заключению убийцу дьякона. А на Прикарпатье педофил не только сядет в тюрьму, но и выплатит 400 тысяч гривен компенсации потерпевшей.



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