Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма: Кулеба назвал главные условия

Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, рассказавший о подготовке своим ведомством стратегии деоккупации Крыма, заявил о том, что наша страна готова идти на различные компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в том числе и обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Об этом глава МИДа сказал в интервью DW.

По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

«Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу „красную линию“ — суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения», — заявил он.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина готова к компромиссам в вопросе деоккупации Донбасса, но никогда не пересечет «красные линии». В то же время в Раде объяснили, что закрепить особый статус оккупированных районов Донбасса в Конституции очень сложно юридически. В свою очередь, украинская сторона в ТКГ вообще исключает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Основном законе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам Дмитрия Кулебы, во время недавней встречи в Берлине с министром обороны Германии украинская делегация, как и планировалось, обсудила ситуацию на оккупированном Донбассе. Также украинская сторона заявила о необходимости вернуть контроль над украинско-российской границей и о невозможности вести прямые переговоры с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые являются марионетками в руках Кремля и уже имеют российские паспорта, то есть являются гражданами другого государства.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter