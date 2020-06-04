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Украина

В Европу за 40 евро: ирландский лоукостер назвал дату возобновления полетов из Украины

0:25 4 июня 2020
Ryanair самолет

Разработавший стратегию возвращения на рынок после завершения карантинных ограничений ирландский лоукостер Ryanair ланирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии.

Об этом передает Telegram-канал «Ryanair Украина».

Так, компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В частности, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

  • Киев-Рим;
  • Киев-Милан (Бергамо);
  • Львов-Болонья;
  • Харьков-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Болонья.

Днем позже, 7 июля, Ryanair планирует запустить рейсы по маршрутам:

  • Киев-Болонья;
  • Киев-Катания;
  • Львов-Милан (Бергамо).

А с 8 июля ожидается возобновление перелетов по маршрутам:

  • Львов-Рим;
  • Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

Напомним, что Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина о том, что Украина открывает приостановленное на время карантина авиасообщение с 5 июня (внутреннее) и с 15 июня (международное). К тому же о начале полетов с 16 июня сообщили в столичном аэропорту имени Сикорского.

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