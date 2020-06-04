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В Европу за 40 евро: ирландский лоукостер назвал дату возобновления полетов из Украины
Разработавший стратегию возвращения на рынок после завершения карантинных ограничений ирландский лоукостер Ryanair ланирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии.
Об этом передает Telegram-канал «Ryanair Украина».
Так, компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
В частности, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:
- Киев-Рим;
- Киев-Милан (Бергамо);
- Львов-Болонья;
- Харьков-Милан (Бергамо);
- Одесса-Милан (Бергамо);
- Одесса-Болонья.
Днем позже, 7 июля, Ryanair планирует запустить рейсы по маршрутам:
- Киев-Болонья;
- Киев-Катания;
- Львов-Милан (Бергамо).
А с 8 июля ожидается возобновление перелетов по маршрутам:
- Львов-Рим;
- Одесса-Рим.
Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.
Напомним, что Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина о том, что Украина открывает приостановленное на время карантина авиасообщение с 5 июня (внутреннее) и с 15 июня (международное). К тому же о начале полетов с 16 июня сообщили в столичном аэропорту имени Сикорского.53
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