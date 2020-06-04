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Предупредила родственников о суициде: телеведущая покончила с собой из-за отказа парня жениться

0:55 4 июня 2020
Телеведущая в Индии

Попытки свести счеты с жизнью не всегда, к сожалению, имеют благополучный финал, особенно если связаны с неприятностями в личной жизни.

Так, в Индии 29-летняя телеведущая Чандана покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней, пишет Times of India.

Издание уточняет, что перед смертью девушка разослала видео своему бойфренду Динешу и родителям, предупредив их.

В этом же видео девушка объяснила, что решается на такой шаг из-за любви. «Ты говорил, что если я умру, то тебе от этого станет лучше», — обратилась к любимому девушка.

Как только родители получили видео, они связались с соседями Чанданы, и попросили, чтобы те проверили ее. Те нашли в тяжелом состоянии. Была вызвана скорая помощь, девушку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Отец несчастной рассказал, что пара встречалась пять лет. Они собирались жениться, но у родителей Динеша были другие планы. Они собирались женить его на другой избраннице. Тот стал избегать Чандану, и она выдержала разлуки.

Полиция в итоге возбудила уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству. Сейчас проводится проверка. Динеш и его семья могут оказаться в тюрьме.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проблемы в личной жизни стали причиной для опрометчивого поступка 18-летней девушки в Киеве: она пыталась совершить самоубийство с онлайн-трансляцией в соцсети. К счастью, девушку заметили неравнодушные киевляне, которые позвонили в полицию. В ближайшие минуты на место приехали патрульные, которые смогли перехватить девушку и, разговорив ее, сняли с моста.

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